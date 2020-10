Corciano, finisce con l'auto in una scarpata in direzione Chiugiana: estratta dall'abitacolo

E' ferita e affidata alle cure del personale medico del 118 la ragazza, alla guida di una vettura, finita per cause da accertare, in una ripida scarpata per una cinquantina di metri. La conducente, dopo l'uscita di strada, è rimasta prigioniera del mezzo fortemente danneggiato. E' stato necessario l'interverto dei Vigili del Fuoco per estrarla dall'abitacolo e consegnarla per le prime cure del 118. L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi lungo la strada che da Corciano va in direzione Chiugiana. Non è stata comunicata la gravità delle ferite riportate dalla ragazza. I Vigili del Fuoco sono impegnati nel recupero del mezzo.

