Corciano, auto si ribalta e si schianta contro le vetture in sosta: soccorsi in azione

Incidente nel primo pomeriggio di sabato 19 marzo a Corciano. Intorno alle 15.30 un'auto si è ribaltata e si è schiantata contro altre vetture in sosta. E' successo in via del Serraglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Un ferito trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in ambulanza.