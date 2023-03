Perugia, in via Settevalli contromano: due incidenti in poche ore

Giornata movimentata in via Settevalli a Perugia. Il primo episodio si è verificato la mattina presto, quando un camion con rimorchio, nel fare manovra, per riprendere la strada contromano, ha distrutto la segnaletica del distributore di benzina.

Il secondo episodio più tardi, davanti all’ingresso di una concessionaria, con un frontale tra due auto, una delle quali percorreva la strada contromano nella corsia dei bus.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.