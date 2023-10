Controlli anti-droga, provoca un incidente con ferite e perde la patente. Hashish in tasca nei guai in due

Le analisi del sangue inchiodano una giovane ragazza di 26enne di Città di Castello che aveva provocato un sinistro stradale con alcuni feriti e più auto coinvolte nella frazione di Trestina. La conducente, secondo i Carabinieri, è risultata essersi sottoposta alla guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti e quindi, oltre alla denuncia, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Sempre in Altotevere i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntori di sostanze stupefacenti un 31enne residente a Città di Castello in quanto, controllato nel capoluogo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish ed un 19enne di Citerna fermato nelle vicinanze di una nota discoteca del tifernate trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.