Controlli a tappetto sulla E45 e lungo le strade principali: pioggia di multe per via dell'eccesso di velocità e non solo. Sequestrato mezzo

Intensa l’attività di pattugliamento e controllo realizzata dalla Polizia stradale lungo le principali arterie stradali della provincia, in particolar modo sulla E-45. Tra i servizi pianificati dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia, vi sono quelli finalizzati al controllo dei limiti di velocità, lo stato psicofisico dei conducenti con l’obiettivo di prevenire le manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione, oltre al fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il bilancio: fermati 187 veicoli e 194 persone le persone identificate.

Gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 219 infrazioni – di cui 70 per eccesso di velocità; 3 per uso del cellulare; 1 per guida in stato di ebbrezza e 93 per violazioni della normativa sul trasporto merci - che hanno portato complessivamente a una decurtazione di 277 punti patente e al ritiro di 2 patenti di guida e il sequestro di un veicolo. Sono stati 17 gli incidenti rilevati.