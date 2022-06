AI LETTORI | Sul titolo dell'incidente Perugia-Ancona per colpa nostra è stato scritto roghi invece che rovi. Chiediamo scusa ai nostri lettori

Buongiorno, ci scusiamo per il ripetuto errore nel titolo sia dell'articolo che della gallery "roghi invece che rovi" avvenuto ieri sera. E' stato corretto ma molto tardi. Ce ne scusiamo con tutti voi. Purtroppo tra i mille eventi di giornata (oltre 70 articoli pubblicati, 7 video montati e dieci servizi esterni) non ci siamo accorti di un banale quanto grave scambio di parole. Purtroppo questo è un lavoro particolare, un po' come quello del portiere, quando pari tanti tiri è normale ma se fai una papera una volta vanifichi tutto il lavoro fatto bene. Almeno vi abbiamo fatto passare diverse ore sorridendo e sfottendo.... che di questi tempi non è male come diversivo ai tanti problemi del vivere quotidiano. Ps: per essere corretto fino in fondo... quel roghi-rovi non è frutto di un collega giovane o di un redattore... ma del sottoscritto e quindi è giusto che chieda scusa anche in prima persona a tutela della redazione. Buona giornata

Il direttore

Nicola Bossi