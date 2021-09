Drammatico incidente stradale a Colfiorito: muore centauro dopo un violento scontro

Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla statate 77 a Colfiorito: ha perso la vita un centauro - le generalità al momento non sono state fornite -, il personale medico nulla ha potuto fare, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione. Per cause ancora da accertare - i carabinieri stanno effettuando i rilievi - si è verificato uno scontro violento tra la moto guidata dalla vittima e una vettura. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Foligno.