Incidente a Civitella, auto contro il muro di una casa. "Qui sfrecciano come in Formula 1"

Ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un'abitazione lungo la strada travolgendo anche alcuni gradini e alcuni manufatti in cemento. L'incidente è avvenuto ieri notte nel centro abitato di Civitella d'Arna, alla periferia di Perugia. Nonostante l'impatto e l'auto fortemente danneggiata, non risultato feriti gravi alla autorità sanitarie del capoluogo. L'incidente ha provocato molte reazioni sui social, soprattutto da parte dei residenti che da tempo denunciano la pericolosità della strada che attraversa il piccolo paese perugino. "Sono anni che si chiede alle Autorità di imporre un limite alla velocità perché auto, moto e autobus sfrecciano, di giorno e di notte, come se fossero in una pista di Formula 1. Ma NULLA! Aspettiamo la TRAGEDIA? Sarebbe ora che chi di DOVERE trovasse una soluzione!".