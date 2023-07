Città di Castello, scontro tra auto nella zona industriale: due donne in ospedale

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per un incidente stradale tra due autovetture in viale Romagna, intersezione via Beccari.

Le due conducenti sono state soccorse dai Vigili del fuoco di Città di Castello che hanno messo in sicurezza tutta la zona dell’incidente. Sono poi state trasportate in ospedale per accertamenti dal 118. Presente sul posto la Polizia locale per i rilievi.