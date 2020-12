Incidente a Città di Castello, auto colpisce altri tre mezzi in sosta: due feriti

Carambola di auto nella serata di oggi a Città di Castello lungo via Cortonese in direzione San Sepolcro. Una vettura, secondo la ricostruzione dei Vigili del Fuoco, dopo aver sbandato ha colpito tre vetture parcheggiate. I soccorritori hanno liberato dalle lamiere due persone che sono risultati gravemente feriti e il personale medico del 118 li ha trasportati in Ospedale sembrerebbe in codice rosso.