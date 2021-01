Capodanno da incubo per 37enne umbro: patente ritirata, auto danneggiata, due denunce e una super multa

Un Capodanno da incubo per un 37enne di Città di Castello che ha collezionato due multe importanti, il ritiro della patente e due denunce (guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale). E come se non bastasse ha danneggiato gravemente la propria auto. Tutto questo intorno alle 3 di questa notte. Il 37enne non si è fermato all'alt dei carabinieri che stavano pattugliando le strade della città. Ne è scaturito un inseguimento ma all’altezza di una rotatoria il 37enne ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Sottoposto a prova con etilometro, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di quasi tre volte il limite massimo consentito. La multa più pesante (da 400 a 3mila euro) riguarda la violazione del coprifuoco previsto dalla norme anti-contagio dalle 22 alle 5 della mattina.