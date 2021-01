Autocisterna piena di gasolio si ribalta, riaperta dopo sei ore la Centrale Umbra (foto)

Alle ore 16.10 di oggi - 11 gennaio - è stato possibile riaprire la strada Centrale Umbra dopo la chiusura di entrambe le carreggiate per il grave incidente avvenuto questa mattina intorno: il ribaltamento di un'autocisterna contenente del carburante all'altezza di Spello. Per fortuna il mezzo non ha coinvolto altre auto in transito e il conducente non ha subito particolari ferite e traumi.

Ci sono volute oltre 6 ore dato che i Vigili del Fuoco hanno dovuto schierare mezzi speciali sia per rimettere su quattro ruote l'autocisterna che per effettuare l'immediato prelevamente de gasolio onde evitare perdite e quindi un grave impatto ambientale. Tutto il piano è andato per il verso giusto ed ora è possibile ripercorrere la Centrale Umbra dopo l'obbligo di transitare nella viabilità interna. Anche i tecnici dell'Anas hanno partecipato alle operazioni condotte dai Vigili del Fuoco.