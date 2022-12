Castiglione del Lago, violento scontro tra due auto: Vigili del Fuoco salvano passeggero incastrato tra le lamiere

Non è in gravi condizioni il ferito che è stato portato in Ospedale intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 4 dicembre, dopo essere rimasto di uno scontro nel comune di Castiglione del Lago. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture che sono rimaste fortemente danneggiate. I Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere una persona che era rimasto bloccato. Immediata la richiesta di intervento del 118 per le cure del caso e il trasporto al nosocomio lacustre. Sulle dinamiche dell'incidente, avvenuto in via della Fornace in Valiano, stanno indagando i Carabinieri.