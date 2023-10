Grave incidente stradale al Trasimeno, perde il controllo del mezzo e si ribalta: il bollettino medico

E' stato portato in codice rosso all'Ospedale di Perugia l'unico ferito nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi nel comune di Castiglione del Lago. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, si tratta di un uomo che avrebbe subito un importante trauma cranico oggetto di intervento medico ma non è in pericolo di vita. Comunque dopo le cure del Pronto Soccorso si ipotizza il trasferimento a reparto dell'uomo per un monitoraggio sull'evoluzione del trauma subito. Il ferito è stato estratto dall'abitacolo del suo veicolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia per poi essere affidato alle prime cure del 118. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi come dimostrano le dinamiche del sinistro accertato dalle forze dell'ordine: l'uomo ha perso il controllo del mezzo e dopo diverse sbandate l'auto si è ribaltata.