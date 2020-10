Strada via Pievaiola, incidente stradale nella notte: tre auto coinvolte

Ancora un grave incidente avvenuto sulla strada Pievaiola. Ieri notte, a poca distanza dal carcere di Capanne, tre auto sono rimaste coinvolte in una carambola stradale. E' stato necessario l'invio di due ambulanze per prestare le prime cure a 4 persone ferite, una delle quali è stata soccorso anche dai Vigili del Fuoco dopo che era rimasta prigioniera dell'auto incidentata. I mezzi sono stati rimossi e d effettuati tutti i rilievi per riscotruire le dinamiche dell'incidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.