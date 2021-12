Camion si schianta contro un muro: conducente soccorso dagli altri automobilisti e trasportato in ospedale

Incidente stradale sulla statale che collega Citerna con la provincia di Arezzo, dove nel primo pomeriggio di oggi un camion si è schiantato contro un muro. Ferito il conducente, estratto dall'abitacolo dagli automobilisti che seguivano il camion e si sono fermati a prestare soccorso.

Sul posto, oltre al 118 e alle forze dell'ordine, sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno collaborato con il personale medico all'mbarellamento del ferito trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell'incidente è stata poi inviata un'altra squadra di vigili del fuoco da Perugia per aiutare i colleghi tifernati nelle operazioni di rimozione del mezzo e liberare così la carreggiata.