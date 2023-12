Camion fuori strada sulla A1, conducente ferito e mezzo da rimuovere con l'autogru

I Vigili del fuoco di Città della Pieve, con l'ausilio di una squadra di Montepulciano sono intervneuti sull'autostrada A1, al chilometro 420 in direzione nord, per un autoarticolato con due persone a bordo è finito fuori strada. Il conducente ha riportato lievi ferite.

L'intervento è stato effettuato alle ore 23.30 per estrarre le due persone e affidarle alle cure del 118 e per mettere in sicurezza l'area. L'autoarticolato è finito in un canale di scolo ai lati della carreggiata, appoggiandosi su un fianco.

Il mezzo pesante verrà rimosso nel corso della mattinata con un'autogrù.