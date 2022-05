Camion fuori strada a Spoleto, ferito il conducente. Flaminia bloccata in direzione di Terni

La strada statale 3 “Via Flaminia” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma, al km 116,600 a Spoleto (Perugia) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante fuori strada. Nel sinistro si registra un ferito.

Per chi proviene da Spoleto deviazioni in loco sulla strada statale 3 al km 121,800 in località Pompagnano; per chi proviene da Orte/Terni uscita obbligatoria sulla strada statale 675 a Terni Est, km 1,600, traffico deviato sulla strada statale 209.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.