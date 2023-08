Camion finisce contro un'abitazione a Ferba di Scheggia: conducente in ospedale

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti a Ferba di Scheggia per un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30.

Un camion ha urtato e distrutto la pensilina e le scale di accesso di una abitazione e divelto la segnaletica stradale. A seguito del sinistro il mezzo pesante ha perso del gasolio dal serbatoio.

Ssul posto oltre ai Vigili del fuoco di Gubbio anche i vigili urbani Gualdo Tadino e i Carabinieri.

L'autista del camion era già fuori dal mezzo all’arrivo dei soccorsi ed è stato affidato in via precauzionale al 118 per il trasporto all’ospedale di Branca.

La strada è stata chiusa e il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è stato deviato sulla SR298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 e quindi immettersi sulla SS318 Perugia-Ancona. Viceversa, il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è deviato sulla SS219 e successivamente sulla SR298.