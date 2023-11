Camion carico di inerti si ribalta: illeso l'autista. L'intervento dei Vigili del Fuoco con la Gru per recuperare il mezzo

Con il suo carico pesante di inerti stava raggiungendo il luogo dello scarico del materiale, quando per cause ancora da accertare si è ribaltato finendo con il suo mezzo pesante fuori strada. Per fortuna l'autista è praticamente rimasto illeso ed è uscito dall'abitacolo senza riportare nessuna ferita. Per recuperare il mezzo pesante sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con dei mezzi specialmetendo così in sicurezza tutta l'area. L'incidente s tradale è avvenuto in località Colle dei Cardinale a Perugia. Il camion aveva fatto il carico in una cava poco distante dal luogo del sinistro.