FLASH Incidente mortale a Bevagna: muore un uomo, sul posto Carabinieri e Polizia municipale

Non c'è stato nulla da fare per un uomo, un anziano dalle prime informazioni, dopo un grave incidente avvenuto nella cittadina di Bevagna questa mattina intorno alle 9. I soccorsi non sono riusciti a strappartlo alla morte. Sul posto si trovano i Carabinieri, i vigili urbani ed è stata allertata anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno. La tragedia è avvenuta in via De Gasperi. La dinamica è ancora ufficiosa e lacunosa: ma da quanto raccolto da Perugiatoday.it sembrerebbe che sia avvenuto uno scontro tra un'auto e un motorino o scooter. Ma è una ricostruzione ancora ufficiosa. Le forze dell'ordine infatti si trovano ancora sul posto.

(aggiornamento in corso)