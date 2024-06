Incidente mortale, auto finisce fuoristrada: un morto e un ferito. Il bollettino medico

Non è in pericolo di vita l'uomo rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente mortale a Bettona mentre era alla guida della propria vettura. L'uomo era stato trasportato con massima urgenza all'Ospedale a Perugia dove è stato subito ricoverato anche se il quadro clinico non era grave. Nell'incidente invece è deceduta la moglie dell'uomo - di origine rumena - che era nel lato passeggero all'interno dell'auto che per cause ancora da chiarire è finita fuori strada. La donna è morta sul colpo ed è stata disposta l'autopsia. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per la verifica di quanto occorso e chiarire l’esatta dinamica dei fatti.