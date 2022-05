Giovane donna ubriaca si schianta con l'auto: la patente le era stata già ritirata sempre per via dell'alcol

Patente ritirata per una 24enne che rischia, essendo recidiva, di non poter tornare a circolare regolamente con un mezzo sulle strade. I Carabinieri erano intervenuti, su richiesta del 112, a Bastia Umbra, dove, in piena notte, una giovane ventiquattrenne aveva perso il controllo della propria auto ed era uscita di strada. I militari avevano notato che la ragazza, rimasta fortunatamente illesa, era chiaramente sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Ma alla richiesta di sottoporsi al test la giovane si è rifiutata e per questo motivo è stata denunciata. Ma c'è dell'altro: dai successivi accertamenti è emerso che la ragazza si era messa alla guida nonostante avesse la patente sospesa, perché già un’altra volta era stata colta alla guida in stato di ubriachezza.