Umbertide, finisce con l'auto ribaltata nel fosso: conducente in ospedale

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti, intorno alle ore 12 di oggi, sulla strada provinciale 140, a Banchetti di Umbertide, per un sinistro stradale.

Il conducente di un'autovettura è finito fuori strada, con il mezzo che si è ribaltato nel fossato che costeggia la strada. Il conducente è stato estratto dalla squadra dei Vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto anche Polizia locale di Umbertide per i rilievi.