Perugia, incidente a Porta Pesa: auto ribaltata in mezzo alla strada

Auto ribaltata in mezzo alla strada, lungo via XIV Settembre, all'altezza dell'innesto di via Enrico Dal Pozzo, prima di arrivare alla rotatoria di Porta Pesa.

L'incidente, che ha visto coinvolto un solo mezzo, è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Secondo alcuni testimoni l'auto proveniva dalla rotatoria di Porta Pesa, quando avrebbe svoltato verso via Enrico Dal Pozzo, ma il conducente avrebbe stretto troppo la curva, andando a urtare prima un paletto con un cartello stradale e poi con il marciapiede.

La velocità e l'urto con il marciapiede, molto alto in quel punto, avrebbero fatto rovesciare la vettura su un fianco e poi sul tettino, facendola ruotare su se stessa.

La dinamica del sinistro è, comunque, al vaglio della Polizia locale di Perugia.