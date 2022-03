Auto fuori strada a San Giovanni in Prugneto, automobilista estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Giovanni in Prugneto, con l'intervento dei Vigili del fuoco e del 118.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale dei Vigili del fuoco di Perugia a seguito della segnalazione di un incidente stradale.

Un uomo, alla guida della sua autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada, finendo in un fosso ai margine della carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno estratto l'uomo, rimasto incastrato nell'abitacolo con le portiere bloccate, facendo passare dalla porta del bagagliaio.

Il conducente è stato affidato alle cure del personale del 118. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi stradali.