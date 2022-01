San Giustino, automobilista non fa lo stop e butta a terra giovane in motociclo: multati tutti e due

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello sono intervenuti sul luogo di un incidente stradale a San Giustino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un motociclo e un'auto.

Dalla ricostruzione effettuata dai militari il conducente dell'autovettura si sarebbe immesso in via Toscana, nel territorio comunale di San Giustino, senza rispettare lo stop e travolgendo un motociclista che sopraggiungeva.

L'automobilista, un uomo di 70 anni, è stato multato per omessa precedenza con 167 euro con 5 punti in meno sulla patente, mentre il 17enne conducente del motociclo è stato sanzionato per non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada con una contravvenzione di 42 euro.