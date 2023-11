Scontro tra auto e un cavallo sulla Flaminia a Campello sul Clitunno, morta una 57enne

Una donna è deceduta in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alla cinque di mattina sulla Flaminia. La donna era all'interno della vettura che si è scontrata con un cavallo che stava attraversando la strada a quattro corsie all'altezza di Campello sul Clitunno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare la donna dall'abitacolo e permettere i soccorsi del 118. Per la 57enne non c'è stato nulla da fare ed è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il cavallo ha superato le barriere della strada statale 3 e ha iniziato a vagare sulla quattro corsie, fino allo scontro fatale.