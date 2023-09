Perugia, con l'auto contro la cabina del metano: due persone ferite

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti intorno alle ore 15.30 in strada Eugubina, all'altezza dell'incrocio con la strada per Pretola a seguito di un incidente stradale.

Un'automobile con due persone all'interno è finita contro una cabina del metano. Le due persone sono state estratte dall'abitacolo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Cavour e consegnate al 118. Sono state poi portate in ospedale per verificare l'entità di diversi traumi, comunque non gravi. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale.

I Vigli del fuoco hanno messo in sicurezza la cabina del metano che centrata dall'auto ha registrato una leggera perdita.