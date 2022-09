Foligno, perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: automobilista in ospedale

I Vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti nella notte, intorno alle ore 3.15, a Fiamenga per un incidente stradale.

La squadra di Foligno ha soccorso un uomo di 33 anni che è finito con la sua autovettura contro un albero, con il mezzo che è rimasto appoggiato alla pianta, in posizione verticale.

il ferito è stato estratto dall'auto, messa in sicurezza con corde e tiranti, dei Vigili del fuoco ed è stato affidato al 118 per le visite del caso e il trasporto in ospedale per accertamenti.