Statale 75, grave incidente tra più mezzi all'altezza di Assisi: c'è un ferito grave, traffico bloccato

Poco dopo l'ora di pranzo di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla statale 75, all'altezza di Assisi, che ha visto coinvolti più mezzi in transito in direzione Perugia. Nello scontro, secondo quanto confermato a Perugiatoday.it da fonti autorevoli, una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto incidentata. I Vigili del Fuoco stanno cercando di liberarlo per consegnarla al personale medico del 118 che si trova sul posto. Le condizioni del ferito - come da noi verificato - sarebbero serie tanto da essere considerato un codice rosso ad alto rischio. Non destano particolari preoccupazioni gli altri individui coinvolti nel sinistro che dovrebbero aver riportato traumi considerati lievi. Forti ripercussioni sul traffico si registrano in direzione Perugia e si attende l'opportunità di mettere le auto coinvolte nell'incidente in sicurezza liberando così la statale.

ore 14: 41: Sono due le auto rimaste coinvolte nell'incidente stradale sulla statale 75. Due anche i feriti (uno in codice rosso) e l'altro in codice giallo. Praticamente sventrata la piccola Smart dove hanno dovuto operare con fatica i vigili del fuoco per liberare il conducente.