Assisi, incidente stradale tra Palazzo e Petrignano: scontro tra due auto e una finisce contro palo, due feriti

Due automobilisti sono stati portati in codice giallo - ferite gravi ma non in grado di mettere a rischio la vita - all'Opedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo l'interventi del 118 nell'area di Assisi dove si è verificato un violento scontro tra due auto. L'allarme è scattato intorno alle 20.30 di questa sera: dopo l'impatto una delle due auto è rimbalzata contro un palo della luce che si trovava a bordo strada. E' stato fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco di Assisi per recuperare i feriti. Sul posto anche il personale del Comune di Assisi che hanno dovuto ripristinare il palo dell'illuminazione. Lo scontro è avvenuto sulla provinciale 248 tra Palazzo e Petrignano.