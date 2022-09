Sottopasso ad Assisi, sbaglia i calcoli sull'altezza e distrugge la cabina del camion: autista illeso, scatta la multa

Una scena da film, di quelli satirici, peccato però che non c'era nessun set cinematografico e nessun regista. Era tutto vero. Un conducente, alla guida del suo autocarro, era convintissimo di riuscire a passare su quel sottopasso in via Bernardino di Siena, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Aveva fatto decisamente male i calcoli sulle altezze. Morale della favola: impatto con l'asse portante del cavalcavia, cabina distrutta e per puro miracolo conducente praticamente illeso. Nell’impatto era stato tranciato un cavo della corrente elettrica ed è stato necessario mettere in sicurezza l'intera area per ripristinare il danno. Il conducente si è salvato dall'alcol test - esito negativo - ma non dalla multa per la violazione del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato (multa da 83 euro a 332 euro).