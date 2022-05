Incidente in pista da motocross in Toscana, grave incidente per 22enne di Castiglione del Lago: trasportato in elicottero

E' umbro il motociclista rimasto ferito in Toscana durante il riscaldamento per una gara di motocross. Si tratta di un 22enne di Castigliene del Lago. L'incidente è avvenuto oggi, intorno alle ore 12,25, al crossodromo di Pietraia, nel comune di Cortona. Il centauro di 22 anni di Castiglion del Lago, che a seguito della caduta ha riportato traumi importanti ma non è in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza da Foiano della Chiana.