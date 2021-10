Altra mattina da incubo sul Raccordo: lunghe code dopo scontro in galleria. Una donna salvata dai Vigili del Fuoco

Ancora una mattina da incubo sul Raccordo Perugia-Bettolle e di consegueza, per riflesso, anche sulla E45 - altezza di Collestrada -: a causa di un incidente il traffico è rimasto bloccato e fino alle 9.30 di oggi la situazione è rimasta problematica. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.40 all’interno della galleria Volumni del Raccordo Perugia-Bettolle direzione Nord: sono rimaste coinvolte due autovetture, una delle quali si è ribaltata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere una donna che è rimasta ferita in maniera seria. Ferite altre due persone che sono stati portati dal 118 al Pronto Soccorso. I rilievi e la gestione del traffico sono stati gestiti dalla Polizia Stradale.