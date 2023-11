Giornata difficile sulla E45: tra piccoli tamponamenti e scontri tra vetture: sette i feriti (tra cui 3minori)

Una domenica difficile sulla 4 corsie della E45 dove si sono registrati due incidenti importanti e alcuni tamponamenti senza conseguenze ma che hanno rallentato il traffico della prima domenica di shopping natalizio (molti i mercatini aperti nei borghi umbri e i super sconti nei negozi). In particolare in Altotevere la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale medico e paramedico del 118 hanno passato una domenica di lavoro a tempo pieno.

Sulla E45, all'altezza di Promano, un'auto con a bordo una famiglia composta da 5 persone (tre i minori dagli 8 ai 12 anni di età), è uscita di strada per motivi ancora al vaglio della Polizia: tutti i componenti della famiglia sono rimasti feriti ed hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Per fortuna, dopo tanto spavento, nessuno è risultato grave o in pericolo di vita. Il mezzo non ha coinvolto altre auto in transito. il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. ,

Sempre sulla E45, stavolta all'altezza di Montone, stamani - intorno alle 8 della mattina - si è verificato uno scontro tra due vetture che poi hanno rischiato di finire fuori strada o contro le barriere protettive. Anche in questo caso è stato necessario sia l'intervento dei Vigili del Fuoco di Città di Castello che del personale del 118. I feriti sono stati portati in Ospedale ma anche in questo caso si tratta di traumi lievi con prognosi di pochi giorni. In particolare ad aver avuto la peggio sono stati i rispettivi conducenti delle due auto che si sono scontrate.