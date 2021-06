Bevagna, incidente mortale in via De Gasperi: anziano travolto da un'auto dopo aver gettato i rifiuti

Non c'è stato nulla da fare per un uomo, un anziano dalle prime informazioni, dopo un grave incidente avvenuto nella cittadina di Bevagna questa mattina intorno alle 9. I soccorsi non sono riusciti a strappartlo alla morte. Sul posto si trovano i Carabinieri, i vigili urbani ed è stata allertata anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno. La tragedia è avvenuta in via De Gasperi. La dinamica è ancora ufficiosa e lacunosa: ma da quanto raccolto da Perugiatoday.it sembrerebbe che sia avvenuto uno scontro tra un'auto e un motorino o scooter. Ma è una ricostruzione ancora ufficiosa. Le forze dell'ordine infatti si trovano ancora sul posto.

AGGIORNAMENTO - ore 14 - Il Comando della polizia Municipale, dopo i rilievi sul luogo dell'incidente, si è fatto una idea su come sono andati i fatti. Il capitano Bartoli ha ribadito che la vittima è un ultra 80enne del posto. L'uomo era andato con l'auto a gettare nel cassonetto alcuni rifiuti. Il mezzo era parcheggiato a bordo strada. Quando è ritornato e stava per salire sulla propria auto sarebbe stato travolto da un auto che stava transitando sulla stessa corsia. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Dunque la vittima non era alla guida di uno scooter come ipotizzato all'inizio, anche da Perugiatoday.it, ma aveva raggiunto i cassonetti con una utilitaria.