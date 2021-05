Incidente nella notte in Altotevere: muore una 21enne, l'allarme lanciato da un passante

AGGIORNAMENTO - ORE 14 - La vittima è una ragazza di 21 anni. E non un ragazzo come si era appreso nelle prime ore dopo l'incidente stradale avvenuto questa notte in località Badiali in Altotevere. La ragazza era residente a Città di Castello e si chiamava Elisa Cesari. “Di fronte alla morte di una persone giovane restiamo tutti colpiti e siamo davvero molto dispiaciuti per l’accaduto, per cui insieme alle doverose condoglianze, mandiamo alla famiglia un grande abbraccio”: ha affermato il sindaco Luciano Bacchetta.

Un ricordo della povera ragazza è stato diramato dalla dirigente scolastica del Campus, Baldelli-Patrizi-Cavallotti Prof.ssa Marta Boriosi: "Il ricordo di Elisa, la sua bellezza, il suo sguardo inquieto, una ragazza che ha dato alla nostra scuola i suoi anni più belli, gli ultimi purtroppo. Oggi piange una famiglia e insieme a lei un'intera scuola : noi accogliamo ragazzi e cerchiamo di prepararli al futuro, quando il futuro si infrange drammaticamente come per Elisa, resta il ricordo delle promesse mancate, le sue promesse, quelle di una ragazza che aveva ancora tanto da dare e tutto da fare. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia e a tutti gli amici che hanno potuto amarla"

*****

Un'altra giovane è volata in cielo in questi giorni veramente nefasti per la nostra regione. Non c'è stato nulla da fare per 21enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato questa notte intorno alle 4.45 in località Badiali in Altotevere. La vittima è stato identificata: le iniziali sono C.E. residente a Città di Castello. Nel sinistro, secondo una prima riscostruzione, sarebbe rimasta coinvolta solo un'auto che è poi finito fuori strada per circostanze ancora da chiarire. Il mezzo praticamente si è piegato in due e schiacciato sul davanti: c'è voluta la squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e occuparsi di tutto il rituale tristemente conosciuto per questi incidenti su strada. L'allarme alle forze dell'ordine e al personale medico è stato dato da un automobilista della zona che si è trovato di fronte il mezzo distrutto mentre stava percorrendo la strada periferica di Badiali.

AGGIORNAMENTO - ORE 16 - La vittima è una ragazza di 21 anni. E non un ragazzo come si era appreso nelle prime ore dopo l'incidente stradale avvenuto questa notte in località Badiali in Altotevere. La ragazza era residente a Città di Castello e si chiamava Elisa Cesari.

(aggiornamento nel corso della domenica)

Gallery