Code e rallentamenti sulla E45 da Collestrada a Balanzano e sul raccordo

Code e rallentamenti sulla E45 nel tratto Collestrada-Balanzano e sulla rampa del raccordo per un incidente stradale e per il traffico di fine giornata con le uscite da aziende e uffici.

Auto e camion incolonnati da almeno un’ora per un incidente avvenuto sulla E45 in direzione Perugia. Foto e filmati delle code che si allungano anche sulla superstrada in direzione di Torgiano, fino allo svincolo di Montebello. Il sinistro, di poco conto, un tamponamento tra auto, ha prodotto lunghe code.

Rallentamenti causati anche dall’aumento di traffico sul finire della giornata.