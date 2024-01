Da quanto potuto appurare il conducente si è allontanato dal luogo dell'incidente, lasciando una traccia di sangue in giro per Porta Pesa.

Ripercussioni sul traffico mattutino in uscita dalla città e per gli studenti accompagnati nelle tre scuole della zona.

Sul posto anche un'ambulanza per soccorrere il conducente e valutarne le condizioni fisiche.

Secondo quanto appreso il conducente era in stato di ebbrezza e non ha fatto la curva, finendo la sua corsa contro la porta a vetri dello storico locale di Perugia.

Un uomo alla guida della sua auto ha sfondato la vetrina di un pub in via Enrico dal Pozzo.

Dai primi accertamenti l'uomo risulterebbe in stato di ebbrezza

Incidente in via Enrico dal Pozzo, sbanda in curva e sfonda la vetrina di un pub