Scontro fra un autocarro e una cisterna, conducenti in ospedale e danni al distributore

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti oggi intorno alle ore 14.20 per un incidente avvenuto a San Maiano.

La squadra del distaccamento tifernate e stata chiamata per recuperare una cisterna per il trasporto di gasolio e un autocarro che si sono scontrati nei pressi di un distributore di carburante. I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Città di Castello dal 118.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un squadra della sede centrale di Perugia con l’autogru per provvedere al recupero della cisterna ribaltata sulla carreggiata.

L'incidente ha causato danni anche ad un distributore di carburante che è stato messo in sicurezza insieme ai veicoli coinvolti.

Presente sul posto la Polizia Municipale di Città di Castello e personale sanitario del 118. La strada statale 3 bis tiberina è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere di mettere in sicurezza il distributore, recuperare e rimuovere i mezzi.