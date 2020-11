Fuori strada con l'auto, tre persone soccorse e trasportate in ospedale

Una squadra dei Vigili del fuoco di Perugia è intervenuta nella frazione di Molino Vitelli, nel territorio comunale di Umbertide, per un incidente stradale.

Un'auto, a borde della quale si trovavano tre persone, intorno alle 13.30, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada.

Le tre persone sono stater soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti e medicazioni.

