Incidente a Trevi: camion finisce fuori strada e si rovescia

Incidente stradale tra Trevi e Montefalco nel tardo pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco di Spoleto, un camion è finito fuori strada e si è rovesciato su un fianco nella frazione di Cannaiola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'incidente non ha coinvolto altri mezzi e non risultano feriti.

