Si schiantano con lo scooter contro un semaforo: muore sedicenne, ferita l'amica

Perde il controllo dello scooter e finisce contro il palo del semaforo, morta una ragazzina di 16 anni a Foligno.

L’incidente (come riporta il Messaggero Umbria) è avvenuto nella notte appena trascorsa. Secondo una prima ricostruzione la giovane si trovava a bordo di un motorino con un’amica. Per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva viale IV Novembre, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e sarebbe finita contro il semaforo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

Le due giovani sono state trasportate all’ospedale di Foligno. La sedicenne è subito apparsa molto grave ed è morta al San Giovanni Battista dopo due ore circa. L’amica è ricoverata.