Perugia, cade dallo scooter: 33enne ricoverato in codice rosso

Notte difficile quella di ieri a Perugia, dove un 16enne perugino è morto dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava nel quartiere di Ponte d'Oddi. Sempre da uno scooter, ma in via 14 settembre, è caduto poi un 33enne (anche lui perugino) che dopo essere stato soccorso dal 118 è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Perugia.