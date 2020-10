Incidente lungo la Perugia-Ancona tra due auto e un camion: 3 feriti

Incidente stradale lungo la Perugia-Ancona nella mattinata di giovedì 15 ottobre. Intorno alle 7.30, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, due auto e un camion si sono scontrati all'altezza di Osteria del Gatto, in direzione Perugia. Tre feriti trasportati all'ospedale di Branca per accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e il personale Anas.