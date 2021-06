Folle corsa in via Eugubina, travolti e piegati i paletti antisosta sul marciapiede. Ironia social: "E' passato un carro armato?"

La foto pubblicata nelle pagine di un gruppo Facebook. C'è anche tanta preoccupazione: A quanto andava per ridurre i pali così? E se ci fosse stato un pedone?

Un colpo da bowling perfetto se non fosse che si tratta di paletti a protezione dei pedoni sul marciapiede di via Eubugina. La foto con i paletti abbattuti da un mezzo, presumibilmente pesante visto il risultato, è stato pubblicato nelle pagine social che si occupano di Perugia e dei problemi cittadini, soprattutto di viabilità e parcheggio.

I paletti antisosta sul marciapiede di via Eugubina, nel primo tratto che da Monteluce scende a valle, sono stati piegati da un mezzo che ci è passato sopra (tanto che qualche lettore, ironicamente, pensa ad un carro armato). Sui social si domandano: a quanto andava l'auto o il furgone per ridurre i paletti in quel modo?