Tragedia in vacanza, 18enne perugina muore nello scontro tra auto in Grecia. Le vetture giù da una scogliera

Una giovane di 18 anni, di Perugia, studentessa neo diplomata, è morta in Grecia a seguito di un incidente.

La ragazza si trovava in Grecia per festeggiare la maturità conseguita qualche settimana fa in un liceo perugino. Era lì con altri amici e compagni di scuola.

Secondo una prima ricostruzione la giovane e i suoi amici avevano affittato un’autovettura per girare le spiagge di Mykonos, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia greca, c’è stato uno scontro frontale con un’altra vettura. L’auto con i ragazzi sarebbe precipitata in una scarpata.

La giovane è morta nello scontro, mentre un’altra amica è gravemente ferita.

La comitiva avrebbe dovuto lasciare la Grecia, secondo quanto si apprende, nella giornata di oggi, giorno in cui si sarebbe conclusa la vacanza. Le ragazze viaggiavano su due fuoristrada scoperti.

I familiari sono stati avvertiti dalle autorità italiane e sono partiti subito alla volta della Grecia.

Secondo i quotidiani e i siti greci “nelle prime ore del mattino a Mykonos, sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari, due auto private che si muovono nella stessa direzione con un totale di otto donne straniere a bordo, si sono scontrate e successivamente e sono cadute dalla scogliera”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quotidiano online Cyclades24 (le foto sono state concesse dalla testata) riferisce che “la sfortunata diciottenne è stata portata al centro sanitario di Mykonos dove è stata dichiarata morta. Il resto dei turisti non ha riportato gravi lesioni”. Il dipartimento di polizia di Mykonos ha aperto un’indagine per stabilire le cause del sinistro.

Gallery