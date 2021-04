Tragico incidente stradale, muore 22enne: Perugia in lutto

Tragedia nella serata di sabato 3 aprile. Un 22enne di Perugia è morto in un incidente stradale in località Prati, tra Pilonico Materno e Castiglione della Valle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere il giovane automobilista, ma per Manuel non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

L’assessore del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte improvvisa del giovane perugino a causa di un incidente d’auto avvenuto nella tarda serata di sabato 3 aprile nel marscianese. Nell’attesa che venga chiarita la dinamica dell’incidente, l’assessore esprime la vicinanza personale e dell’ente, partecipando all’immenso dolore dei familiari del giovane".