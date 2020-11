Incidente lungo la Pian d'Assino, mezzo pesante finisce fuori strada

Un mezzo pesante è finito fuori strada all’altezza di Padule, lungo la statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. È accaduto nella giornata di oggi e la strada è stata temporaneamente chiusa in località Padule (direzione Gubbio) per permettere tutte le operazioni di soccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità. Il conducente è rimasto leggermente ferito ed è stato affidato al personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e i carabinieri.